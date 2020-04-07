Мэр Днепра отказался совещаться с Зеленским из-за Коломойского: подробности официального заявления Филатова

Президент Украины Владимир Зеленский получил неожиданный отказ от мэра Днепра Бориса Филатова. Филатов заявил, что не будет принимать участие в совещании с президентом, если там будет присутствовать «человек Коломойского Олийнык».

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Днепропетровский городской глава будет принимать участие в селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь в том случае, если там не будет председателя Днепропетровского областного совета Олийныка Святослава – иными словами человека Коломойского», — сказано в обращении Филатова.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский еще не успел ответить на такую инициативу мэра. Пока не ясно, готов ли президент Украины идти на уступки ради того, чтобы с ним общались представители городских властей. Судя по предыдущим шагам Зеленского, никакого наказание за проявления характера Филатова не ожидает.

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