Обострение конфликта – террорист «ДНР» Гиркин заявил о приближении новой агрессии со стороны Кремля

Экс-командир террористов «ДНР» Игорь Гиркин сделал мрачный прогноз относительно развития отношений между Россией и Украиной. Он уверен, что Российская агрессия далека от спада и мир могут ждать новые конфликты из-за агрессора.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир You Tube-канал «Момент истины».

Террорист заявил, что амбиции Российской Федерации не ограничиваются временно оккупированными территориями. По его мнению, в зоне риска находятся все территории от Харькова до Одессы. Однако после ужасов войны, которые увидели современные украинцы, сопротивление агрессии возросло.

«Обострение конфликта все еще очень вероятно. Украина дала отпор Российской Федерации, однако я убежден, что Россия на этом не остановится. Хоть ранее власти Кремля и побоялись продолжить военную агрессию, но война все равно будет. Однако стоит отметить, что настроения на Донбассе сильно изменились с 2014 года, многие люди разочаровались», — считает идеолог террористов.

Напомним, как сообщалось ранее, Венедиктова рассказала о своих связях с Портновым: сотрудничество выявилось неоднозначным.