По одной поправке каждые две минуты – Лещенко рассказал, кто и как срывает принятие «антиколомойского» закона

Бывший народный депутат Сергей Лещенко рассказал о том, кто и как пытается сорвать принятие во втором чтении «банковского» закона, известного еще, как «антиколомойский». По словам Лещенко, группа депутатов олигарха Игоря Коломойского, возложила на внефракционного депутата Антона Полякова важную миссию – «завалить» законопроект техническими правками.

Об этом Лещенко сообщил в своем телеграмм-канале, передает НБН.

Сергей Лещенко считает, что группа депутатов олигарха Игоря Коломойского поставила перед внефракционным депутатом Антоном Поляковым задание – завалить техническими поправками законопроект о невозвращении банков их бывшим владельцам. Лещенко отметил, что один только Поляков внес 6033 поправки в так называемый «антиколомойский» закон.

Лещенко подробно описал «схему» Полякова:

«Поляков внес 6033 поправки по закону ПриватБанка. Это значит, что в течение недели после первого чтения Поляков успевал подготовить по одной поправке каждые две минуты в течение семи дней и ночей без перерыва».

Кроме того, бывший народный депутат намекнул, что за свою работу Поляков получил финансовое вознаграждение.

«Интересно, это была почасовая оплата или сдельная?», — пишет Лещенко.

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