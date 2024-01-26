О том, что при возникновении необходимости, в Евросоюзе готовы пролонгировать временную защиту граждан нашей страны, как минимум, еще на 1 год, пишет «НБН», ссылаясь на заявление госсекретаря по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Мур, обнародованное в «Радио Свобода».

По словам де Мур, в ЕС провели предварительные расчеты, основываясь на различных сценариях, и пока могут предложить защиту до марта 2025-го года, что является лишь «одной из возможностей», которую, если потребуется, — расширят.

Следует подчеркнуть, что Киев все же не определился с «прямой позицией» (вопреки заявлениям советника главы Офиса Президента Украины Сергея Лещенко), касающейся того, что все украинцы, бежавшие за границу от ужасов войны, теперь обязаны возвращаться обратно, и по этой причине им должны максимально урезать соцпомощь, — именно так заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее наш новостной портал писал о том, как Лещенко предлагал странам Евросоюза «мотивировать» украинских беженцев к возвращению домой.