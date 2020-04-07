Украина должна правильно использовать скорый крах России: Портников

Главное Политика
Ник Петров0
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Многие эксперты в России сегодня утверждают, что кризис для Российской Федерации может оказаться более серьезным, чем для других стран, если не катастрофическим.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Путин попал в политический тупик.
Путин терпит поражение на всех фронтах, назревает крах. Фото: youtube.com.

По словам Виталия Портникова, таких неутешительных прогнозов российские эксперты не делали ни в 2014 году после введения санкций против России за аннексию Крыма и агрессию против Украины, ни позже, когда падали цены на нефть.

Но пандемия коронавируса и новый обвал нефтяных цен может привести Россию к краху. Тем более, что РФ фактически потерпела поражение в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией.

«И в этой драматической для страны ситуации российское руководство ухитряется совершать одну ошибку за другой, что, возможно, связано с элементарной «изношенностью материала», — говорит Портников.

Публицист считает, что постаревший Путин окончательно оторвался от реальности и, находясь в мире иллюзий и собственных фантазий, тащит туда и свое окружение, и всю страну.

«Все это может означать, что в ближайшие годы нам предстоит иметь дело с другой Россией — страной, которая будет отчаянно искать выход из экономического кризиса и политического тупика», — подчеркивает журналист.

Портников считает, что необходимо ответственно относиться к предстоящему российскому кризису, и что возможное окончание оккупации не может быть гарантией для страны, которая освобождается от российских «объятий».

«И нам нужно очень постараться, чтобы правильно и с пользой для себя использовать российский упадок», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Кремль выбросил белый флаг.


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