Украина должна правильно использовать скорый крах России: Портников

Многие эксперты в России сегодня утверждают, что кризис для Российской Федерации может оказаться более серьезным, чем для других стран, если не катастрофическим.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По словам Виталия Портникова, таких неутешительных прогнозов российские эксперты не делали ни в 2014 году после введения санкций против России за аннексию Крыма и агрессию против Украины, ни позже, когда падали цены на нефть.

Но пандемия коронавируса и новый обвал нефтяных цен может привести Россию к краху. Тем более, что РФ фактически потерпела поражение в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией.

«И в этой драматической для страны ситуации российское руководство ухитряется совершать одну ошибку за другой, что, возможно, связано с элементарной «изношенностью материала», — говорит Портников.

Публицист считает, что постаревший Путин окончательно оторвался от реальности и, находясь в мире иллюзий и собственных фантазий, тащит туда и свое окружение, и всю страну.

«Все это может означать, что в ближайшие годы нам предстоит иметь дело с другой Россией — страной, которая будет отчаянно искать выход из экономического кризиса и политического тупика», — подчеркивает журналист.

Портников считает, что необходимо ответственно относиться к предстоящему российскому кризису, и что возможное окончание оккупации не может быть гарантией для страны, которая освобождается от российских «объятий».

«И нам нужно очень постараться, чтобы правильно и с пользой для себя использовать российский упадок», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Кремль выбросил белый флаг.