«Антиколомойский» закон: народный депутат Поляков готов отозвать свои поправки, если власть выполнить ряд требований

Народный депутат Антон Поляков, который, как известно, подал в закон о невозвращении банков бывшим владельцам 6033 поправки, заявил, что может отозвать их, но только для этого власть должна выполнить ряд требований.

Об этом Поляков сообщил в своем Телеграмм-канале, передает НБН.

Как известно, в «банковский» закон парламентарии внесли уже больше 16 тыс. правок, из них 6033 принадлежат одному только внефракцинному депутату Антону Полякову.

Поляков заявил, что может отозвать часть своих технических поправок, и оставить только принципиальные. Он обратился к представителям власти и озвучил свои требования. Народный депутат хочет, чтобы власть пересмотрела принятый ранее закон о рынке земли, отложила реализацию второго этапа медицинской реформы и отменила «антифоповские законы».

Только после выполнения, этих требований, по словам Полякова, он отзовет большинство своих поправок, которые носят технический характер.

Кроме того, Поляков заявил, что требования, которые он озвучил, «выдвинуты от имени Народа».

«Не нужно искать на меня выходы, не питайтесь со мной как-то договориться», — добавил Поляков.

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