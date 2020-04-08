Изменения в Госбюджет: в ОПУ снова заручились поддержкой «Европейской солидарности» и «Голоса»

Политика
Христина Качоровська0
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Уже в ближайшие дни состоится ещё одно внеочередное заседание парламента, на котором будут голосовать за изменения в Госбюджет-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — delo.ua

Как известно, внеочередное заседание должно было состоятся ещё в начале этой недели, но так как голосов за изменения в Госбюджет не хватало, его всё время откладывали, пишет «НБН«.

Но, как уверяют в Telegram-канале «Резидент«, на Банковой уже сумели найти достаточное количество голосов для изменения в бюджет:

«ОП нашел голоса для голосования за изменения в бюджет. Если «слуги» и «Доверие» не дадут достаточно голосов, то фракции Порошенко и Вакарчука готовы помочь».

Напомним, ранее мы сообщали, что 30 марта ВР не смогла принять изменения в Госбюджет.


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