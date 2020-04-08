Крах Ахметова: миллиардер потерял половину состояния

Широко известный украинский миллиардер Ринат Ахметов за последний год потерял огромную сумму денег. Убытки дошли до трех млрд долларов, что составило половину его состояния.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Влиятельное издание Forbs в ходе составления рейтинга самых богатых людей мира установило, что за год Ахметов потерял 3,2 млрд долларов.

Журнал отмечает, что на сегодняшний день капитал самого богатого человека Украины составляет 2,8 млрд долларов. По данным этого же издания в 2019 году в распоряжении Ахметова имелась сумма в размере шести млрд долларов.

В мировом рейтинге позиция бизнесмена колоссально опустилась. Годом ранее он занимал 272 позицию, сейчас же он опустился на 875 место. Несмотря на такое экономическое падение, Ахметов все еще остается самым зажиточным человеком страны.

Стоит отметить, что это не первое экономическое падение Ахметова. До российско-украинской войны его капитал составлял 16 млрд долларов. Наиболее неудачным годом для него стал 2016, тогда его финансовое положение снизилось до 2,3 млрд долларов.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин пообещал наказывать оппозицию: глава «ДНР» о сопротивлении на Донбассе.