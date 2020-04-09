Клоуны могут принести большую беду — Парубий прокомментировал новые уголовные производства против Порошенко

Бывший спикер украинского парламента, а ныне народный депутат от «Евросолидарности» Андрей Парубий считает, что власть продолжает политическое преследование пятого президента.

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Политик пишет, что дело против Порошенко, где его обвиняют в нарушении Конституции во время назанчения судей Верховного суда, не стало неожиданностью:

«Двоечница Венедиктова, которая с треском провалила отбор на конкурсе в ВС, назначена Зеленским в ГБР, где она же сфабриковала дело о назначении судей Верховного суда. Когда экс-генпрокурор Рябошапка отказался подписывать это бред, его уволили и поставили на должность Венедиктову. Уже в кресле генпрокурора она зарегистрировала свое же представление, которое создала в ГБР».

Парубий отметил, что такие «двоечницы» как Венедиктова идеально подходят нынешней власти, ведь её руками легко совершать противозаконные действия:

«Во время пандемии коронавируса, когда страна в глубоком кризисе, начинать политические репрессии — это верх цинизма. Но нынешней власти всё равно придется ответить перед народом за развал экономики, за преступную халатность и все непрофессиональные кадровые назначения. Нас нельзя запугать и сломать. Клоуны не страшные — они жалкие или смешные. Но, к сожалению, могут наделать много бед. Зеленский, тебе пора уйти».

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова открыла новое дело против Порошенко.