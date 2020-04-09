У Украины не будет будущего, если власть продолжит защищать интересы отдельных олигархов — Волкер

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своей статье поведал, что нужно нашей стране для перспективного развития.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

По мнению Волкера, голосование за так называемый «антиколомойский» закон — это момент истины для Владимира Зеленского:

«Коронавирус сейчас очень влияет не все страны, в том числе и на Украину. Поэтому парламент обязан сейчас окончательно принять закон о банках, чтобы получить близко 8 млрд долларов от МВФ и ещё 1,5 млрд долларов от других источников».

Дипломат отметил, что в 2019 году Украина имела твердое экономическое положение, благодаря ранее принятым реформам. В период 2014-2019 года стране удалось стать привлекательной для иностранных инвесторов и был хороший старт для стремительного роста:

«Но в 2020 году в Украине произошел экономический кризис… И он начался ещё до пандемии коронавируса. Финансовое положение Украины сильно ухудшилось. Команду реформаторов заменили «новыми лицами», и некоторые из них оказались связаны с антиреформаторскими олигархами. Это шокировало рынки. Плюс ко всем смена генпрокурора, который успел заработать уважение, лишь увеличила беспокойство».

При этом американский дипломат подчеркнул, что позитивным сигналом стал принятый закон о рынке земли. Волкер добавил, что сейчас Украине готовы помочь многие международные партнеры: МВФ готов выделить не 5, а 8 миллиардов долларов, Мировой банк 1 млрд долларов, от ЕС 500 млн евро:

«МВФ готов выделить 2 миллиарда на борьбу с коронавирусом уже сейчас. Без этой финансовой помощи положение Украины будет только ухудшаться».

Но для этого парламенту надо окончательно проголосовать за «антиколомойский» закон:

«Финансовая помощь также станет важной для продолжения борьбы с российской агрессией. Чем сильнее будет Украина, тем ближе будет долгожданный мир».

Принятие этого закона также покажет, хочет ли Украина двигаться в европейском направлении:

«Украина ещё нуждается в квалифицированных судах, в непредвзятых генпрокуроре и ГБР. Это также важный фактор для улучшения экономической ситуации. Но сейчас, к сожалению, Украина продолжает страдать от предвзятой судебной системы и защиты отдельных олигархов. Если это будет продолжаться, то страна никогда не раскроет свой потенциал».

Напомним, ранее мы писали, что Волкер назвал главную цель Путина в Украине.