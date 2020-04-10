Это, как шагать по минному полю – глава МИД Кулеба о переговорах с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что рано или поздно РФ покинет оккупированные территории Донбасса и вернет Украине Крым. По словам дипломата, это лишь вопрос времени. Он подчеркнул, что вести переговоры с РФ очень сложно, и сравнил их с «ходьбой по минному полю».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на DonPress.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что рано или поздно Украина восстановит контроль над оккупированным Донбассом и аннексированным Крымом.

«Я верю, что у Путина нет другого выбора – как уйти из Украины – из Восточной Украины и Крыма тоже», — заявил дипломат.

Кроме того, политик сравнил переговоры с РФ с ходьбой по минному полю. Он отметил тот, факт, что РФ отрицает свое присутствие на Донбассе и прикрывается незаконными «республиками».

«Вести переговоры с РФ — это, как шагать по минному полю».

Также руководитель министерства напомнил о том, как РФ пытается воспользоваться пандемией коронавируса в своих интересах. По словам Кулебы, Украина будет делать все возможное, чтобы не допустить снятие санкций с РФ.

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