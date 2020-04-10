Это победа антимайдана — Порошенко возмущен обысками у Татьяны Чорновол
Пятый президент Украины пообещал, что такие действия правоохранительных органов не должны оставаться без соответствующей реакции.
Петр Порошенко, по окончанию совещания глав фракций в парламенте, прокомментировал обыски у бывшего нардепа Татьяны Чорновол.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.
По словам политика, обыски у Чорновол — это ужасный символ победы антимайдана:
«На сегодняшний день это выглядит как ужасный символизм. Это победа антимайдана, победа сил реванша. Когда адвокат Януковича обыскивает, вручает подозрение и пытается арестовать вдову героя АТО, мать троих детей, активистку Майдана, которую во время Революции едва не убили — это очень символично. Это недопустимая ситуация, когда освобождают бойцов «Беркута» и сажают активистов майдана. Мы не оставим это без соответствующей реакции».
Напомним, ранее мы сообщали, что Чорновол предъявили подозрение в убийстве.