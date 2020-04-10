Насколько циничным был этот обман – депутат Гончаренко уличил Зеленского во лжи

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил свое обещание и должен уйти в отставку. Гончаренко напомнил слова главы государства о том, что он будет готов уйти в отставку, если, кто-то из его команды попадет в коррупционный скандал.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал народного депутата.

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» считает, что главе государства Владимиру Зеленскому пора идти в отставку. По его словам, Зеленский не выполнил своего предвыборного обещания – он не поборол коррупцию в стране. Гончаренко обратил внимание на тот, факт, что глава государства за год своего президентства только один раз собрал антикоррупционный комитет.

Гончаренко заявил, что с приходом к власти Зеленского людей приближенных к олигархам начали назначать на крупные должности на государственных предприятиях. Также народный депутат не забыл и о скандале с братом главы Офиса президента.

«Побороть коррупцию, по-моему, и не пытался. Но, возглавил. Вмести с Ермаком, вмести со «слугами народа». Мы можем, только констатировать, насколько циничным был этот обман», — заявил народный депутат.

По словам Гончаренко, «Зеленскому пора уже сажать своих и самому садиться, но на это у главы государства не хватит мужества».

Ранее мы сообщали, что Гончаренко предупредил Зеленского из-за обысков у Чорновол.