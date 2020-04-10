Заканчивать придется в Ростове — Гончаренко предупредил Зеленского из-за обыска у Чорновол

Народный избранник отметил, что Зеленский постепенно превращается в Путина… А в Украине «путинов» не любят.

Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в facebook, пишет «НБН«.

«ГБР пришло с обысками к Татьяне Чорновол. Наш Владимир Александрович постепенно превращается в их Владимира Владимировича. Но только один нюанс — у нас в стране путинов не любят. Поэтому, заканчивать придется не под фанфары, а в Ростове».

Напомним, ранее мы писали, что Татьяне Чорновол предъявили обвинение в убийстве.