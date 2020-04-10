Приходите и ко мне — Аваков заступился за Татьяну Чорновол

Глава МВД довольно резко раскритиковал ГБР, которое сегодня пришло с обысками к экс-нардепу и активистке Майдана Татьяне Чорновол. Более того, Аваков напомнил, что также был участником Революции Достоинства и заявил, что пусть теперь ГБР нагрянет к нему.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на страницу Арсена Авакова в Facebook.

По словам Авакова, Татьяна Чорновол — это личный враг Януковича. Он обвинил Бабикова, адвоката беглого президента и первого заместителя директора ГБР, в наплевательском отношении к конфликту интересов:

«Господин Бабиков! Наплевав на конфликт интересов вы инспирировали дело против Чорновол. Дела нет, есть только жажда мести. И это недопустимо! Таня была участником Революции Достоинства, как и сотни тысяч украинцев. Она прекрасный журналист и довольно эмоциональный человек. Даже её друзья часто злятся на неё из-за прямолинейности».

При этом, подчеркнул глава МВД, он понимает, что не может быть такого, чтобы кого-то могли арестовать, а кого-то нет. За преступления должен отвечать каждый — как герои, так и прокуроры. Но то, что происходит в ситуации с Чорновол — стыд и неадекватность, пишет Аваков:

«С началом войны на Донбассе Таня была на передовой в разных горячих точках. В Киеве она бывала лишь для того, чтобы выбить оружие для военных, лекарства и оснащение. Я лично подписал указ об отправке на фронт её мужа. А потом мы все оплакивали его смерть… Мне стыдно сейчас, что вы допустили это дело против Татьяны».

В конце Аваков добавил, что также был на Майдане 18 февраля 2014 года:

«Господин Бабиков, я такой же, как и Таня, я был 18 февраля 2014 года на Майдане. Жду вас у себя. Попытайтесь! А будет ещё лучше, если вы уйдете из ГБР к черту или к своему подзащитному Януковичу. Не мешайте президенту отстраивать страну. Ему и так трудно».

Напомним, ранее мы писали, что Татьяне Чорновол объявили подозрение в убийстве.