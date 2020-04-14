Черновол готова наказывать своих преследователей: громкая акция со стороны обвиняемой

Экс-нардеп и обвиняемая в ряде тяжких преступлений Татьяна Черновол перешла к активным действиям против своих обвинителей. Среди народных депутатов собираются подписи за отставку Александра Бабикова с должности заместителя главы ГБР.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Лишь 51 народный депутат решились выступить в пользу защиты Татьяны Черновол. Они уже поставили свои подписи за отмену репрессий против активистки и патриотки Украины. Мы требуем отставки адвоката Виктора Януковича Бабикова. Хочу выразить благодарность каждому, у кого хватило храбрости и рассудительности поддержать нашу инициативу. Это наша общая ответственность в борьбе против реванша», — заявила народный депутат Ирина Геращенко.

В аргументации требования об отставке замглавы ГБР сказано, что преследование героев майдана приравнивается к попытке атаковать независимость Украины. Меры против незаконных действий Татьяны Черновол называют «русским судилищем». Ряд народных депутатов обеспокоен возможным реваншем пророссийских сил в Украине.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине 9 мая отпразднуют несмотря на карантин: мэр Харькова заявил об особом условии.