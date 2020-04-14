В Украине 9 мая отпразднуют несмотря на карантин: мэр Харькова заявил об особом условии

Общество
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил с инициативой отпраздновать девятое мая, несмотря на карантин. Он предложил соотечественникам особый вариант.

Парад
Парад. Фото — Gazeta.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Геннадия Кернеса.

«Я обращаюсь ко всем тем, кому дорог День Победы, наша история, и память о наших предках, которые приближали день победы всеми своими силами. Предлагаю в праздничную дату, ровно в 12:00 выйти на балконы своих квартир с фотографиями своих родственников, которые помогли одержать эту победу. Мы почтим их память минутой Молчания, Памяти и Благодарности за их героизм», — написал мэр Харькова в социальной сети.

Мы планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Это наш великий праздник, который у нас никому не…

Gepostet von Геннадий Кернес am Montag, 13. April 2020

Он отметил, что если карантин отменят до памятной даты, то власти обязательно приложат усилия и успеют с организацией торжественного праздника.

«Если карантин пойдет на послабление и можно будет без риска для здоровья выходить на улицы, то мы организуем и проведем традиционное праздничное шествие «Бессмертный полк»», — заключил он

Напомним, как сообщалось ранее, YouTube заблокировал Путина: в Google назвали причину жесткой меры.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Луценко обещает, что дело Добкина скоро будет в суде

Таисия Слепцова

Гройсман планирует снизить на 30% смертность в ДТП

Таисия Слепцова

Экс-заместителя Матиоса подозревают во взяточничестве — прокуратура открыла дело

Таисия Слепцова

Добавить комментарий