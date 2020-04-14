В Украине 9 мая отпразднуют несмотря на карантин: мэр Харькова заявил об особом условии

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил с инициативой отпраздновать девятое мая, несмотря на карантин. Он предложил соотечественникам особый вариант.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Геннадия Кернеса.

«Я обращаюсь ко всем тем, кому дорог День Победы, наша история, и память о наших предках, которые приближали день победы всеми своими силами. Предлагаю в праздничную дату, ровно в 12:00 выйти на балконы своих квартир с фотографиями своих родственников, которые помогли одержать эту победу. Мы почтим их память минутой Молчания, Памяти и Благодарности за их героизм», — написал мэр Харькова в социальной сети.

Мы планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Это наш великий праздник, который у нас никому не… Gepostet von Геннадий Кернес am Montag, 13. April 2020

Он отметил, что если карантин отменят до памятной даты, то власти обязательно приложат усилия и успеют с организацией торжественного праздника.

«Если карантин пойдет на послабление и можно будет без риска для здоровья выходить на улицы, то мы организуем и проведем традиционное праздничное шествие «Бессмертный полк»», — заключил он

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