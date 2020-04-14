Это часть плана капитуляции Украины — Чорновол пришла на допрос в ГБР

Экс-нардеп, которую подозревают в умышленном убийстве, заявила, что дело против неё открыли ещё в октябре 2019 года, задолго до того, как в ГБР назначили адвоката Януковича.

Об этом Татьяна Чорновол заявила перед зданием Госбюро расследований, пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

По словам активистки, она не собирается давать показания против себя и вообще считает, что открытие дело против неё — это дело против всех украинцев, которые имеют национальное достоинство:

«Дело против меня начали расследовать 18 октября 2019 года. Тогда адвокат Януковича Бабиков и близко не имел отношения к ГБР. Расследование начали перед Нормандским саммитом Зеленского… Это просто часть плана капитуляции Украины».

Напомним, ранее Татьяна Чорновол заявила, что 14 апреля её могут взять под стражу.