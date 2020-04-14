Татьяна Чорновол требует отвода судьи Вовка

Скандальный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк должен избрать меру пресечения для Татьяны Чорновол.

Но такое развитие событий не устраивает подозреваемую в умышленном убийстве Чорновол: именно поэтому экс-нардеп выдвинула требования отвода судьи Вовка.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

«Я просто требую отвода Вовка. Этот вопрос будет сейчас рассматриваться… Причина — конфликт интересов».

Чорновол отметила, что Вовк в свое время уже выносил неправомерное решение в отношении Юрия Луценко:

«А мы, вместе с Луценко, когда он занимал пост Генпрокурора, конфисковали 1,5 млрд долларов Януковича. Эти деньги поступили в украинский бюджет. В итоге, если мне сейчас мстят за конфискацию денег Януковича — а именно так оно и происходит, ведь Бабиков адвокат Януковича — то это прямой конфликт интересов».

Напомним, ранее мы писали, что Чорновол отказалась отвечать на вопросы следователя в ГБР.