Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Луценко написал, что военная врачебная комиссия установила его непригодность к военной службе. Именно это и привело к снятию с военного учета.

Луценко подчеркнул, что для него было честью служить в украинской армии в такое время и с такими людьми. Однако военная врачебная комиссия установила, что он непригоден к военной службе. Причиной тому послужила инвалидность. В результате был приказ снять его с военного учета.

Теперь же, как добавил бывший генпрокурор Украины, он будет приближать победу в качестве волонтера.

Напомним, еще в 2020-м году Юрий Луценко заявлял, что он борется с онкологией.