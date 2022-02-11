Ведущий программы Дмитрий Гордон напомнил, что на днях Гройсман призвал украинских политиков к объединению, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украинский Диалог», где появился фрагмент эфира.

Он поинтересовался у экс-премьер-министра Украины, готов ли он действительно сплотиться с оппозиционером Петром Порошенко, нардепами Мураевым, Бойко, Тимошенко, Ермаком и Тищенко.

«Митболом?» — решил «уточнить» Гройсман, о каком депутате Тищенко идет речь, отметив, что «слуга народа» сам себя так назвал.

«Митбол, котлета», — напомнил бывший премьер о конфузе Тищенко с котлетой «по-киевски» во время общения с журналистом.

На шутку Гройсмана первым отреагировал громким хохотом его предшественник на посту премьер-министра Яценюк. После него раздался смех от присутствующих в студии, который не смог «перекрыть истерику» Яценюка.

Сквозь смех Гордон сообщил, что «вечер перестает быть томным».

Позже в ходе эфира «отличился» и Юрий Луценко. Бывший генпрокурор Украины повеселил зал, раскритиковав экс-вице-премьера РФ Альфреда Коха. Он сообщил, что украинцы знают правду, что они «крестили Москву».

«Мы ее и отпоем!» — заверил политик, вызвав очередной приступ хохота у ведущего, коллег и зрителей.

Напомним, что в конце прошлого года Тищенко рассказывал журналисту телеканала «НАШ» о своих любимых блюдах. Говоря о котлете «по-киевски» он заявил, что ее нужно называть «митболом» и никак иначе. Несмотря на замечание корреспондента, что блюдо принято называть котлетами по украинской традиции, «слуга народа» нашел «аргументы» для их переименования.