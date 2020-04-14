Украина и НАТО: Столтенберг сделал заявление по поводу присоединения Украины к Программе расширенных возможностей Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент еще рано говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Униан».

Сегодня, 14 апреля, генсек Альянса Йенс Столтенберг принял участие в видеоконференции для журналистов, ее организовали в Штаб-квартире НАТО. Генсек Альянса заявил, что на данный момент ему еще рано говорить о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Но в то же время, Столтенберг отметил стратегическую помощь от Украины, которую она оказала странам НАТО во время пандемии коронавируса. По словам Столтенберга, доставка украинскими самолетами Ан-225 «Мрия» и Ан-224 «Руслан» медицинских средств из Китая в страны НАТО демонстрирует сотрудничество Украины и Альянса.

Журналисты спросили у Столтенберга, сможет ли та помощь, которую оказал Киев ускорить получение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей Альянса.

На что господин Столтенберг ответил:

«Довольно рано, мне судить, но мы все делаем, чтобы укрепить партнерство между Украиной и НАТО».

Он также отметил, что у НАТО есть много стран-партнеров, и Украина одна из них. По его словам, сотрудничество между Украиной и Альянсом будет не только продолжаться, но и углубляться.

Столтенберг отметил и тот, факт, что сейчас и Украина, и страны НАТО пострадали от пандемии коронавируса. По его словам, это вызов для всех и с ним нужно бороться совместными усилиями.

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