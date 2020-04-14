В «ДНР» прибыл российский сенатор Мамедов: Пушилин рассказал, с какой целью российский чиновник приехал в оккупированный Донецк

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что сегодня, 14 апреля, в непризнанную республику прибыл российский сенатор Сергей Мамедов. Пушилин заявил, что во время встречи с российским чиновником, обсуждались меры по борьбе с коронавирусом в РФ и так называемой «ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал главаря непризнанной республики, передает НБН.

Денис Пушилин сообщил, что в «ДНР» прибыл российский чиновник Сергей Мамедов. По словам Пушилина, он приехал обсудить с ним вопрос борьбы с коронавирусом. Кроме того, он привез и помощь от РФ – средства индивидуальной защиты.

Пушилин в свою очередь поблагодарил РФ за оказанную помощь.

«От всего народа нашей «республики», выражаю огромную благодарность братской России за ее всестороннюю помощь. Она поддерживает нас и в условиях кризиса, и в условиях пандемии», — заявил главарь «ДНР».

Главарь непризнанной республики сообщил российскому сенатору, что жители ОРДЛО достаточно спокойно воспринимают ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Пушилин издал новый «указ», который касается работодателей.