Мы это сделаем: Макрон и Трамп заявили о готовности договориться с Путиным о прекращении войны на Донбассе

Главное Политика
Ник Петров0
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На фоне обострения пандемии коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул новую идею об остановке войны на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Макрон и Трамп надеются убедить Путина.
Макрон и Трамп готовы убедить Путина прекратить войну на Донбассе. Фото: ria.ru.

15 апреля французский лидер заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв организации к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

Макрон отметил, что этот призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, осталось убедить президента РФ Владимира Путина.

Мировые лидеры решительно настроены убедить главу Кремля прекратить боевые действия на Донбассе и выразили уверенность, что им это удастся.

«Я думаю, что президент Путин согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно», — заявил Эммануэль Макрон.

Макрон отметил, что уже говорил с Владимиром Путиным о прекращении огня на Донбассе, и в ближайшее время опять обсудит с ним этот вопрос.

Ранее сообщалось о том, что по заявлению ВОЗ, есть только один способ остановить коронавирус.


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