Мы это сделаем: Макрон и Трамп заявили о готовности договориться с Путиным о прекращении войны на Донбассе

На фоне обострения пандемии коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул новую идею об остановке войны на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

15 апреля французский лидер заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв организации к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

Макрон отметил, что этот призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, осталось убедить президента РФ Владимира Путина.

Мировые лидеры решительно настроены убедить главу Кремля прекратить боевые действия на Донбассе и выразили уверенность, что им это удастся.

«Я думаю, что президент Путин согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно», — заявил Эммануэль Макрон.

Макрон отметил, что уже говорил с Владимиром Путиным о прекращении огня на Донбассе, и в ближайшее время опять обсудит с ним этот вопрос.

Ранее сообщалось о том, что по заявлению ВОЗ, есть только один способ остановить коронавирус.