Полностью свободна — Черновол празднует свою победу
Экс-народный депутат Татьяна Черновол, которая обвиняется в ряде серьезных преступлений, в числе которых убийство, заявила о своей победе в судебном разбирательстве.
Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Facebook Татьяны Черновол.
Активистка Майдана заявляет, что максимальное наказание, которое может назначить суд, не лишит ее свободы.
«Радостная новость – мы празднуем нашу маленькую победу. Я теперь с такой статьей, по которой высшая мера наказания не только не в тюрьме, но даже более того, я гарантировано буду полностью свободна. В учет стоит брать лишь особенности карантинных мер», — заявила Черновол.
Она выразила свою благодарность неравнодушным украинцам, которые помогли ей отстоять свободу и избежать наказания за события во времена Майдана.
Стоит отметить, что защита Черновол перешла к активным действиям против судьи Печерского районного суда Киева, который отвечал за избрания меры наказания. Дальнейшие судебные разбирательства перенесены на неопределенный срок.
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