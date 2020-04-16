Мы призываем Россию – США обратились к РФ после обмена пленными между Киевом и ОРДЛО

В посольстве США в Украине приветствуют обмен пленными, который произошел сегодня, 16 апреля, между Киевом и так называемыми «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на официальную страницу посольства США в Украине в Twitter.

США отреагировали на сегодняшний обмен пленными между Киевом и так называемыми «Л/ДНР». Дипломатическое представительство позитивно оценило обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

Кроме того, в посольстве обратились к РФ и потребовали освободить всех заключенных украинцев. Также США в очередной раз потребовали от РФ вывести войска с территории украинского Донбасса.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, и полностью вывести свои силы с территории Украины», — сообщили в посольстве.

Также США напомнили РФ о Минских соглашениях, которые, она должна выполнять. В дипломатическом представительстве отметили, что санкции США против РФ могут быть отменены только после того, как РФ полностью выполнить Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе, и вернет Украине аннексированный Крым.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ отреагировали на обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.