Подозреваемый в убийстве Стерненко намерен наказать Венедиктову: активист рассказал о принятых мерах

Активист, которого обвиняют в убийстве человека, Сергей Стерненко предпринял ответные меры против своих обвинителей. Он подал заявление против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

«В понедельник я направил заявление в НАБУ. В нем сказано, что генпрокурор Украины Венедиктова могла совершить умышленное преступление ст. 366-1 уголовного кодекса Украины. Она не задекларировала свои драгоценные часы за 10 300 долларов и не отметила, что она состоит в «Харьковском правовом центре», где работает ее муж, который находится в подчинении Авакова», — заявил Стерненко.

«Я уверен, что генпрокурор – это тот человек, который должен особо внимательно следить за собой и соблюдать закон. Скоро на госпожу Венедиктову будет ждать еще один интересный сюрприз», — подытожил Стерненко.

Стоит отметить, что Венедиктова в отличие от прошлого генпрокурора Украины прямо заявила, что Стерненко будет наказан за убийство в любом случае, вопрос лишь в статье.

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