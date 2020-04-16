Потрнов не смог сдержать эмоции: напряженный конфликт с ГБР

Известный соратник Виктора Януковича Андрей Портнов спровоцировал острый конфликт с властями Украины и ГБР. Его крайне разозлило уголовное дело связанное с Автомайданом.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

ГБР вручило подозрение экс-силовику, который работал против активистов во времена Майдана. Его обвинили в хулиганстве за применение силы во время выполнения служебных обязанностей против мирного активиста Евромайдана.

Портнов, не сдерживая эмоций, потребовал привести к уголовной ответственности участников Революции Достоинства.

«Прошу прощения, но какой еще Автомайдан?… Властям так хочется кланяться бродячим бандитам или это такая рефлексия на отбросы?», — заявил Портнов.

Он стал угрожать властям, что если они будут продолжать отстаивать идеалы Майдана и прошлой власти, то он «скоро снесет всех вас похлеще вирусов и кризисов». Он подчеркивает, что многие украинцы уже не могут больше терпеть продолжения курса Петра Порошенко.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин опомнился: парад девятого мая отменяется.