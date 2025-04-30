Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал SPORT-EXPRESS.UA, экс-наставник «Динамо-Киев» Александр Хацкевич достойно ответил на вышеописанное высказывание форварда столичного клуба Владислава Супряги.

Исходя из слов Хацкевича, он, в принципе, уважающее мнение любого футболиста, с которым доводилось поработать. В данной ситуации, Супряга не слишком доволен тем, что не играл при Хацкевиче, как, впрочем, и при прочих наставниках «Динамо-Киев».

Бывший коуч киевлян пожелал Супряге здоровья, и посоветовал активнее развивать футбольные навыки, поскольку задача нападающего, — «забивать голы». Также, Владиславу следует «разобраться в себе», и наверстать упущенное время, чтобы продвинуться на карьерном пути.

Отметим, что контракт Супряги принадлежит столичному клубу с лета 2018 года, и в текущем сезоне, форвард выступил в 15 играх за «Заря-Луганск» и «Динамо-Киев», однако какими-либо результативными действиями — не отличился.

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