Путин опомнился: парад девятого мая отменяется

За рубежом
Родион Власов0
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Главе Российской Федерации Владимиру Путину пришлось кардинально изменить планы относительно торжественного парада девятого мая. Торжество ко Дню Победы перенесено на значительный срок.

Путин и ветераны
Путин и ветераны. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Торжественная часть праздника состоится не девятого мая, а 24 июня или даже 3 сентября. Такое решение принято исходя из соображений безопасности и является мерой против распространения коронавируса.

Стоит отметить, что перенос даты парада произошел не спонтанно. Ранее ветеранские организации РФ обращались к Путину с просьбами перенести торжественную часть. Среди известных персон, которые выступали за перенос празднования можно отметить Владимира Шаманова, Владимира Епифанова и Виктора Ермакова.

На многочисленные обращения давал ответ спикер Путина Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что президент рассмотрит их предложение и даст официальный ответ позднее. На данный момент Путин еще не выступил с публичным обращением к народу, однако такое выступление планируется в ближайшие дни.

Напомним, как сообщалось ранее, агрессия США против Украины: возмущенный Трамп заявил о своей готовности к конфликту.


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