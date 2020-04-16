Путин опомнился: парад девятого мая отменяется

Главе Российской Федерации Владимиру Путину пришлось кардинально изменить планы относительно торжественного парада девятого мая. Торжество ко Дню Победы перенесено на значительный срок.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Торжественная часть праздника состоится не девятого мая, а 24 июня или даже 3 сентября. Такое решение принято исходя из соображений безопасности и является мерой против распространения коронавируса.

Стоит отметить, что перенос даты парада произошел не спонтанно. Ранее ветеранские организации РФ обращались к Путину с просьбами перенести торжественную часть. Среди известных персон, которые выступали за перенос празднования можно отметить Владимира Шаманова, Владимира Епифанова и Виктора Ермакова.

На многочисленные обращения давал ответ спикер Путина Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что президент рассмотрит их предложение и даст официальный ответ позднее. На данный момент Путин еще не выступил с публичным обращением к народу, однако такое выступление планируется в ближайшие дни.

Напомним, как сообщалось ранее, агрессия США против Украины: возмущенный Трамп заявил о своей готовности к конфликту.