России мало Крыма и Донбасса: Жириновский заявил о новых оккупациях

Политика
Родион Власов0
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Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал новые украинские территории, которые Российская Федерация намерена оккупировать.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

Жириновский заявил, что Трамп на закрытой встрече назвал Крым русским. Стоит отметить, что кроме Жириновского мало кто знает о таком заявлении Трампа. Согласно словам Жириновского, Трамп пришел к выводу о том, что Крым русский из-за того, что там многие говорят на русском языке. Русский политик торжественно заявил, что языковых предпочтений достаточно для оккупации и сообщил, что в нескольких городах Украины много русскоговорящих людей. В пример он привел Одессу, Днепр и Киев.

«Трамп на тайной встрече сказал, что Крым русский, ведь там говорят по-русски. Я с этим полностью согласен. Это достаточное основание для возврата этих территорий РФ. Кроме того, на русском говорят еще и в Киеве, Одессе и в Днепре», — заявил он.

Напомним, как сообщалось ранее, в «Слуге народа» вспомнили об обещанных посадках: стало известно, чего ждала власть.


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