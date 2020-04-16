России мало Крыма и Донбасса: Жириновский заявил о новых оккупациях

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал новые украинские территории, которые Российская Федерация намерена оккупировать.

Об этом сообщает Politeka, передает «НБН».

Жириновский заявил, что Трамп на закрытой встрече назвал Крым русским. Стоит отметить, что кроме Жириновского мало кто знает о таком заявлении Трампа. Согласно словам Жириновского, Трамп пришел к выводу о том, что Крым русский из-за того, что там многие говорят на русском языке. Русский политик торжественно заявил, что языковых предпочтений достаточно для оккупации и сообщил, что в нескольких городах Украины много русскоговорящих людей. В пример он привел Одессу, Днепр и Киев.

«Трамп на тайной встрече сказал, что Крым русский, ведь там говорят по-русски. Я с этим полностью согласен. Это достаточное основание для возврата этих территорий РФ. Кроме того, на русском говорят еще и в Киеве, Одессе и в Днепре», — заявил он.

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