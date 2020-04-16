Урегулирование ситуации на Донбассе: Лавров и Маас провели телефонный разговор

Глава МИД Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор. Политики обсудили возможность проведения видеоконференции руководителей МИД стран-участниц «нормандского формата» переговоров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Сегодня, 16 апреля, состоялся телефонный разговор между главою МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителем МИД Германии Хайко Маасом. Темой для разговора стал вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Политики подчеркнули важность выполнения сторонами договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Париже, в декабре 2019 года.

Кроме того, представители РФ и Германии договорились о проведении видеоконференции между руководителями министерств иностранных дел стран «нормандской четверки». Данное решение было принято из-за ограничений, которые действуют в связи с пандемией коронавируса в мире.

Когда именно состоится видеоконференции руководителей министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» на данный момент неизвестно. Стороны договорились позже согласовать дату конференции в видеорежиме. .

Стоить отметить, что ранее в МИД РФ отреагировали на обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Заместитель Лаврова Андрей Руденко заявил, что Кремль позитивно оценивает этот шаг.

Ранее мы сообщали, что США обратились к РФ после обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.