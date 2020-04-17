Военные РФ покидают Крым: ситуация в Абхазии вынудила агрессора ослабить позиции

Военные силы РФ в срочном порядке покидают временно оккупированный Крым. Подразделения биологической, химической и радиационной защиты перенаправляются в Абхазию ради стабилизации ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Колона состоящая из 13 спец автомобилей с военными совершает перемещение из Крыма в направлении Абхазии. Ситуация в Абхазии выявилась более сложной чем предполагала Российская Федерация, без дополнительной помощи ход событий может выйти из-под контроля.

После прибытия к пункту назначения военные организуют автопарк и пункты специальной обработки техники, которая используется для дезинфекции.

Стоит отметить, что в числе выделенных автомобилей есть мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Пока сложно сказать насколько такая перестановка сил ослабит военную сил Российской Федерации в Крыму, однако эти данные представляют определенную пользу для украинской стороны

Напомним, как сообщалось ранее, Марина Порошенко лично печет куличи для военных: экс-президент похвастался талантами жены.