«Мэр» Горловки намерен запирать противников «ДНР» в психиатрических клиниках: скандальное заявление террористов

Самопровозглашенный «мэр» Горловки Иван Приходько сделал абсурдное заявление. Он поддержал инициативу закрывать в принудительном порядке противников «ДНР» в психиатрических клиниках.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Он сообщил, что для несогласных с идеологией «ДНР» в Горловке есть «замечательная психиатрическая клиника».

«Карательных средств против несогласных с нашими идеями нет в ДНР нет. Но их всегда можно запереть в психиатрической клинике», — заявил Приходько.

Приходько уверен, что в ОРДО еще не время для демократии, ведь военные действия продолжаются.

«Речь идет не лишь об информационной войне, идут реальные боевые действия, а информационная война это лишь часть общей картины. Вбросы блогеров это распространенное явление, с этим нужно бороться. Люди пытаются нажиться на выдумках, а потом другие это подхватывают и находятся те, кто верит, а это уже удар по власти. Пятую колону необходимо уничтожать ради государства», — заявил Приходько.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский знал, на что идет – Усик заявил о больших проблемах президента.