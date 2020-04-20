Зеленский знал, на что идет – Усик заявил о больших проблемах президента

Известный боксер Александр Усик заявил, что у главы Украины Владимира Зеленского большие проблемы. Главной причиной этого Усик назвал отсутствие команды.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью Дмитрия Гордона.

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с Александром Усиком о ситуации внутри Украины. Усик отметил, что ради процветания страны, президенту нужна сплоченная команда профессионалов с сильным характером. У Зеленского такой команды нет, считает Усик.

Боксер отметил, что авторитет президента падает, но ему не жаль Зеленского, ведь тот знал, куда он идет и к чему следует готовиться. Зеленский должен был быть готов к трудностям, а сейчас у него «большие проблемы», считает Усик.

«Мне не жаль Зеленского, я больше переживаю за людей, которые сейчас потеряли работу и вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Вот этим людям сейчас нужно помогать», — сказал Усик.

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