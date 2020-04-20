Соловьев попытался высмеять Зеленского: пасхальное обращение возмутило пропагандиста

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев крайне удивился пасхальному обращению Владимира Зеленского к украинскому народу. Соловьев попытался высмеять лидера украинского государства.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Обращение Зеленского к народу показали в эфире российской передачи «Воскресный вечер с Владимиров Соловьевым». В своем обращении Зеленский отметил, что Украина вернулась к традициям предков, ведь из-за ситуации с коронавирусом сейчас люди не могут воспользоваться некоторыми удобствами цивилизации. Зеленский произнес воодушевляющие слова насчет того, что преодолевая вызовы, люди становятся лишь сильнее и в данный момент есть возможность проявить свои лучшие качества. Стоит уделить больше времени семье и совместной деятельности с родственниками. Он отметил, что совместное приготовление блюд и обед за семейным столом в сто раз вкуснее, чем покупная еда.

«Извините, но вы кого выбрали? Он рекламирует кулинарную книгу или что?», — заявил Соловьев.

Он подчеркнул, что в Украину ждут большие неприятности, ведь наблюдается рост экономических проблем, а коронавирус все еще непобежден. Соловьев воздержался от высказывания конструктивных идей и ограничился лишь критикой.

Напомним, как сообщалось ранее, лето не остановит коронавирус: ученые сделали неутешительное открытие.