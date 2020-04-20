Лето не остановит коронавирус: ученые сделали неутешительное открытие

Ученые подтвердили, что высокие температуры не являются угрозой для коронавируса. Приход лета не облегчит ситуацию с борьбой против вируса.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Голос Америки».

Французские исследователи из университета Экс-Марсель подтвердили, что коронавирус способен выживать и при температуре +60 градусов по Цельсию. Именно такую температуру обычно применяют для дезинфицирования лабораторий. Таким образом, простое летнее потепление никак не навредит вирусу, и бороться с ним будет, как и раньше сложно.

Страшный вирус погиб лишь при экстремальной температуре в +92 градуса по Цельсию, но и тогда он держался целых 15 минут.

Действенными против вируса остаются дезинфицирующие средства, ученые рекомендуют активно их применять. Радикально действенных средств против вируса человечество еще не изобрело и научный прогресс все еще не готов дать ответ на вопрос, как же остановить коронавирус.

Напомним, как сообщалось ранее, жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выяснили первичный источник коронавируса.