Рейтинг Зеленского набирает обороты: социолог прокомментировал необычную тенденцию

Политика
Родион Власов0

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его команды неожиданно пошел вверх. Он не только сохраняет некоторое доверие граждан, но и внушает новые надежды. Об этом свидетельствуют данные предоставленные директором Социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — interfax.com.ua

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Социолог уверяет, что такая ситуация ожидаема и в ней нет ничего странного. Антипович отмечает, что кризис в стране способствует усилению надежд граждан, которые они возлагают на власть, ведь оппозиция неспособна сейчас о них позаботиться.

Социолог уверенно подтверждает, что народ понимает, что у оппозиционеров нет рычагов власти и поэтому надеяться остается лишь на действующую власть. Государственная власть и власть на местах активно демонстрируют народу свои возможности и люди, как считает социолог, начинают больше верить властям. Кроме того, повышению рейтингов способствует доступ представителей власти к медиа, где они часто выступают и общаются с людьми.

Напомним, как сообщалось ранее, в Запорожье напали на полицейских и угнали их служебный автомобиль: инцидент привел к серьезным последствиям.


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