Является компромиссной фигурой – блогер из Донецка рассказал, кем планируют заменить главаря «ДНР» Пушилина

Известный блогер из Донецка «Фашик Донецкий» пишет, что представители НВФ недовольны главарем «ДНР» Денисом Пушилиным. По информации блогера, представители НВФ считают его «трусом». Недовольны «руководителем» непризнанной «республики» и местные жители. По информации блогера, Пушилину уже начали искать замену, и существует вероятность, что возглавить «республику» вместо Пушилина может «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блог «Фашика Донецкого», передает НБН.

Блогер «Фашик Донецкий» сообщает, что в так называемой «ДНР» растет волна недовольства Пушилиным. По информации блогера, представители НВФ сравнивают Пушилина с убитым экс-главарем «ДНР» Александром Захарченко и отмечают, что Пушилин в отличие от Захарченко не посещает передовую. Боевики считают главаря непризнанной «республики» «нерешительным».

Кроме того, на фоне серьезных экономических проблем и пандемии коронавируса недовольство действиями Пушилина растет и среды жителей «республики».

По информации блогера, вместо Пушилина «республику» может возглавить «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько. Блогер пишет, что кандидатуру Приходько одобрят и представители НВФ, и кураторы из РФ.

«Приходько является компромиссной фигурой и для российских кураторов, и для НВФ, ведь имидж Приходько, человек, который решает».

Кроме того, автор поста пишет, что «Приходько узнаваемый человек, который имеет большое уважение».

Вот только Пушилин не хочет расставаться с должностью «главаря» «республики». Поэтому блогер прогнозирует скорый конфликт между Пушилиным и Приходько, а также не исключает, что Пушилин проведет «черную пиар компанию против мэра Горловки».

Ранее мы сообщали, что «власти ЛНР» сообщили о новых запретах для жителей «республики».