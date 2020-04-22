Быстро задвинет Авакова – Лещенко рассказал о последствиях назначения Саакашвили на должность вице-премьер министра по реформам

Идея назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность в правительстве уже вызвала бурную критику народных депутатов от партии «Слуга народа» Максима Бужанского и Александра Дубинского. Ведь если Саакашвили получит должность в Кабмине, то это станет тяжелым ударом для министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом в своем Телеграмм-канале пишет бывший народный депутат, журналист Сергей Лещенко, сообщает НБН.

В СМИ активно обсуждают вероятное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам. По информации Сергея Лещенко, об этом уже узнали и народные депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский. Лещенко пишет, что данная идея крайне не понравилась народным избранникам, поскольку возвращение в украинскую политику Саакашвили не выгодно руководителю МВД Арсену Авакову.

«Дубинский и Бужанский решили яростно атаковать идею назначения Саакашвили, ведь приход этого тяжеловеса очень невыгоден Арсену Авакову. Вы помните историю с метанием стаканов во времена Порошенко? Саакашвили быстро задвинет этого «временного» министра с его идеями вечных карантинов, чрезвычайных положений и огромных бюджетов МВД. Поскольку Дубинский, Бужанский и Шарий работают на Авакова, они будут брызгать слюней против Саакашвили», — пишет Лещенко.

Кроме того, Лещенко сообщает, что вопрос возвращения Саакашвили в украинскую политику и назначение его на должность в Кабмине действительно обсуждается в «Слуге народа». Вопрос, только, как об этом узнал Дубинский, которого нет в чате заместителей главы фракции «Слуга народа». Лещенко пишет, что кто-то «слил Дубинскому информацию» и сейчас «идет поиск этого предателя».

Ранее мы сообщали, что Лещенко рассказал, как Дубинский и Бужанский отреагировали на то, что их не добавили в новый фракционный чат.