Если не покажет результат – Зеленский сделал заявление по поводу увольнения генпрокурора Венедиктовой

Еще совсем недавно Ирину Венедиктову назначили на должность генерального прокурора, но, по словам, президента Зеленского, Венедиктову могут отправить в отставку, если на своей должности она не покажет результатов.

Об этом глава государства рассказал в фильме «Год президентства Зеленского», сообщает НБН.

Глава государства Владимир Зеленский не исключает, что генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову могут отправить в отставку. Гарант Конституции назвал условие, при котором новый генпрокурор может уйти в отставку. По словам главы государства, все будет зависеть от результатов роботы нового генерального прокурора.

«Был один генеральный прокурор (Руслан Рябошапка- ред.), он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть, надо признавать. Уволен этот генеральный прокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор», — заявил глава государства.

Ранее мы сообщали, что Соня Кошкина прокомментировала вероятное назначение Саакашвили на должность в Кабмине.