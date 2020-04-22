Карусель закружится лихо – Соня Кошкина о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам

Главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина прокомментировала возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам. По мнению Кошкиной, опыт предыдущей власти ничего не научил команду Зеленского. Кошкина считает, что после назначения Саакашвили на должность в Кабмине, украинскую власть будут ждать новые проблемы, только на этот раз лично Зеленского и его команду.

Об этом главред «Левого берега»написала в своих социальных сетях, сообщает НБН.

Журналист, главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина отреагировала на вероятное назначение бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность в Кабмине. Она отметила, что в свое время предыдущая власть назначила Саакашвили на должность главы ОГА, и как последствие получила «кучу проблем на свою голову». Но, по мнению, Кошкиной этот опыт никого не научил. И если назначение бывшего президента Грузии на должность вице-премьера по реформам таки состоится, то новый виток проблем ждет уже Владимира Зеленского.

«Предполагаю, у попередников сейчас приступ нервного смеха. В свое время они тоже хотели сделать красивый жест, а получили кучу проблем. Очень громких. Феерично громких, я бы сказала. Но их опыт никого ничему не учит. Если это назначение таки состоится, карусель закружится лихо, потом не остановить», — пишет Кошкина.

Вот только для того, чтобы назначить Саакашвили на должность в Кабмине в партии «Слуга народа» может не хватить голосов. Поэтому, по мнению Кошкиной, народные депутаты от президентской партии будут «аккуратно интересоваться» у коллег из других партий.

«Лично мне интересна позиция «ЕС». Особенно: нажмет ли зеленую кнопку «за» лично Петр Порошенко?», — добавила журналист.

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