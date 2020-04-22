Назначение Саакашвили вице-премьером – приговор Шмыгалю, результатом будет жесточайший конфликт внутри власти: Романенко

Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером послужит прологом к отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

По мнению одного из основателей Украинского института Будущего и шеф-редактора издания «Хвиля» Юрия Романенко, это может произойти уже летом.

«Очевидно, что Саакашвили заводят на премьера. Зеленский хочет избавиться от влияния олигархов. А поскольку Зеленский очень хочет получить кредит МВФ, но не знает, как угомонить Коломойского, то нужен бультерьер», — поясняет он.

В результате, как считает Романенко, такое решения Зеленского приведет к жесточайшему конфликту внутри власти.

«Ну, как летом 1917 между большевиками и Временным правительством. Коломойский, Аваков и прочие будут отвечать. Саакашвили будет расшатывать, но при этом не имеет системности и системной силы. Нового Бендукидзе у него нет. Массы будут звереть от срача и голодухи. Осень 2020 по ходу будет запоминающейся», — резюмировал политический эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Саакашвили весьма токсичный персонаж.