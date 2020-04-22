Путин провел телефонный разговор с Меркель: президент страны-агрессора настаивает на закреплении особого статуса Донбасса в украинской Конституции

Лидеры России и Германии в телефонном режиме пообщались на важные темы, среди которых борьба с коронавирусом и ситуация на Донбассе.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на сайт Кремля.

Так, Владимир Путин и Ангела Меркель отметили, насколько важно в условиях пандемии общими усилиями, всем миром бороться с болезнью.

Не обошлось и без разговора о войне на Донбассе, отметили в Кремле. Стороны положительно оценили недавний обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР»:

«Владимир Путин напомнил что нужно последовательно выполнять Минские соглашения и решение, принятые на Нормандском саммите в Париже».

В частности, отметил Путин, Украина должна принять особый статус Донбасса и закрепить его в Конституции.

Напомним, ранее в Кабмине ответили, будет ли закреплен особый статус Донбасса в Конституции Украины.