Будет ли Украина закреплять особый статус Донбасса в Конституции: в Кабмине ответили на вопрос

Украина не намерена закреплять в Конституции особый статус Донбасса.

Об этом в интервью «РБК-Украина», заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает НБН.

Алексей Резников заявил, что об особом статусе Донбасса в Конституции Украины не может идти речи. Он отметил, что во время заседаний ТКГ, представители РФ постоянно поднимают этот вопрос. По его словам, украинская сторона категорична в данном вопросе, и неоднократно заявляла о том, что не намерена закреплять особый статус ОРДЛО в Основном Законе Украины.

По словам Резникова, президент страны Владимир Зеленский еще на «нормандском саммите» заявил, что Украина не будет закреплять особый статус Донбасса, и предложил закрыть этот вопрос.

Резников подчеркнул, что украинская сторона всегда напоминает представителям РФ в ТКГ, что «нет, никогда, мы не обязаны» закреплять особый статус Донбасса в Конституции своей страны.

Ранее мы сообщали, что НАТО предоставить Украине дополнительную поддержку.