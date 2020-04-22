Соловьев не выдержал своего провала и сорвался на крик: пропагандист винит украинцев

Известный российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев оказался не готов к принятию своей низкой популярности в YouTube. Увиденное вызвало у Соловьева бурную реакцию, он не выдержал и перешел на крик. Пропагандист обвиняет украинцев в своих неудачах.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Соловьев уверяет, что малое количество просмотров его видеоматериалов в YouTube это вина граждан Украины. Он считает, что украинцы его враги, и это их происки привели к неудаче на YouTube. Он заявляет, что с ним ведут активную борьбу и его подписчики не получают уведомлений о его творчестве.

«Какого черта? Что происходит? Боитесь меня? Видимо вам очень страшно, если идете на такое!», — заявил Соловьев в адрес украинцев.

Он отметил, что знает, как происходит работа против него. Согласно его словам, российский оппозиционер Алексей Навальный активизирует против него своих подчиненных, среди которых, как он считает много украинцев, и они намеренно блокируют его видео.

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