РПЦ понесла огромные убытки: патриарх Кирилл призывает на помощь Кремль
К СМИ попало письмо главы РПЦ патриарха Кирилла Гундяева, в котором он сетует на слишком сложные времена для церкви и просит материальной помощи у Кремля.
Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».
Серьезные финансовые трудности начались у Русской православной церкви из-за коронавируса. Прихожане стали значительно меньше посещать храмы и размеры пожертвований катастрофически упали.
Послание Кирилла перехватил Telegram-канал «Зеленый змий», а его достоверность подтвердило известное российское агентство РБК. Послание датировано еще девятым апрелем и видимо еще тогда ситуация дошла до придела.
«Пожертвования резко снизились, и это вызывает серьезные трудности», — сказано в сообщении. Патриарх отмечает, что причиной возникшей проблемы является карантин и коронавирус. Он запросил материальную помощь у Кремля, в виде отсрочки на оплату коммунальных услуг для всей Русской православной церкви до конца карантинных мер.
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