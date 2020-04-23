Климкин предупредил об опасном плане Путина: Украина под новой угрозой

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин предупредил о новой угрозе для Украины со стороны Российской Федерации. Путин может реализовать свой план в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью «Обозревателя».

План Путина состоит в том, чтобы обеспечить России поддержку членов Совета безопасности ООН и смягчить режим санкций «через голову» Украины.

«Я говорю о крайне опасном варианте. К сожалению, такое развитие событий исключать нельзя. Я уже вижу попытки РФ пойти по этому пути», — отметил Климкин.

Он подчеркнул, что сложная экономическая ситуация в Российской Федерации подталкивает Путина к радикальным действиям и власть Украины должна быть к этому готова.

«В сентябре Путин попробует собрать членов Совета безопасности ООН и через голову Украины попытается пойти на сделку с основными авторитетными силами. Путин вновь использует Украину, чтобы добиться смягчения санкций», — заявляет он.

К сожалению, Климкин не уточняет подробностей плана Путина и пока неизвестно, как именно РФ намерена использовать Украину в своих целях.

Напомним, как сообщалось ранее, нефть снова дорожает: РФ не спешит праздновать победу.