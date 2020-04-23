Нефть снова дорожает: РФ не спешит праздновать победу

Неожиданный поворот в нефтяной войне. Эксперты заявили о подорожании нефти в утро четверга. РФ получила небольшое временное преимущество, но кардинальных перемен ждать не приходится.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

В начале торговой сессии на мировом рынке товаров замечен подъем цены на нефть. Котировки нефти известной марки Brent все еще не могут закрепиться на отметке выше, чем 22 доллара за один баррель.

В пять утра по московскому времени цена на североморскую нефть возросла на 2, 36%, что приравнивается к 20,8 долларам. В свою очередь западнотехасское «черное золото» WTI стало дороже на 2,25%, что составило подорожание на 14,10 долларов за один баррель.

Стоит отметить, что РФ не спешит заявлять об изменениях в нефтяной войне. На мировом рынке не редко цены делают нестандартные перепады, но такие инциденты лишь ненадолго изменяют общую тенденцию. Говорить о серьезном изменении цены на нефть можно лишь после того, как цена продержится на уровне повышенной стоимости длительное время.

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