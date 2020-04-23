С Зеленским у нас получится – Песков сделал заявление о конце войны

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сделал важное заявление относительно завершения военных действий против Украины. Он считает, что с Владимиром Зеленским можно договориться, и конец войны вполне возможен уже скоро.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на RIA_Kremlinpool.

Власти РФ быстро отреагировали на ультимативное заявление Владимира Зеленского в годовщину начала его правления. После слов Зеленского о том, что Украина готова резко изменить тактику, если война не закончится до конца 2020 года, Кремль быстро бал свою положительную реакцию. Песков подчеркнул, что РФ знает, как достичь успешного компромисса и готова действовать ради стабилизации ситуации.

«Это возможно не только в теории, но и в практике. Ради мира нам необходимо выполнить четкую последовательность шагов. Эти шаги прописаны в Минских соглашениях и Российская Федерация готова их выполнять», — уверяет Песков.

Напомним, как сообщалось ранее, был слишком либеральным – Зеленский пообещал народу стать более жестким.